Inzaghi: "E' un'impresa che dà molta fiducia"

L'allenatore dell'Inter soddisfatto della vittoria e della prestazione dei suoi: "Sono orgoglioso dei ragazzi, è stata un'impresa che ci dà tanta fiducia. Dzeko, sta facendo benissimo così come Calhanoglu e tutti gli altri". Acerbi: "Scudetto? Noi ci crediamo, ma dipende da noi e da quanto saremo umili"

E' ancora Edin Dzeko il match winner dei nerazzurri nell'importante sfida di San Siro contro il Napoli. Simone Inzaghi ha parole d'elogio per il suo centravanti ma anche per tutta la squadra: "Edin sta facendo benissimo, è un giocatore di tecnica e di grande forza, ci sta aiutando tantissimo in questa rincorsa - dice - Ma dobbiamo continuare così, quella di questa sera è una grande iniezione di fiducia. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, è un piacere vederli così. Abbiamo fatto una grande gara ma dobbiamo continuare così. Siamo stati imprecisi nel primo tempo, ma la squadra è sempre stata concentrata in campo. E' stata un'impresa. Battere il Napoli ci deve dare grande fiducia per il futuro. In campionato abbiamo perso punti inizialmente ma è ancora lunga, noi dobbiamo pensare partita per partita".

"Per il titolo tante squadre in lizza e tante gare da giocare" vedi anche Inter-Napoli 1-0, gol e highlights Un'Inter che anche grazie a questa vittoria può ancora credere nello Scudetto: "Mancano tantissime partite alla fine e questa sosta è qualcosa di nuovo per tutti, noi dobbiamo fare sempre meglio anche perché ci sono tante squadre in lizza". Menzione per Calhanoglu ormai a proprio agio nel ruolo di regista: "La crescita di Calhanoglu? Sta avendo un percorso sempre positivo, l'abbiamo allenato e in quel ruolo sta facendo benissimo, come d'altronde tutti i miei ragazzi".