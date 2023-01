L'allenatore rossonero commenta la vittoria di Salerno: "Le ultime amichevoli ci hanno fatto riflettere, oggi buona gara ma non abbiamo avuto la qualità e la fortuna per chiuderla prima. È solo un piccolo passo prima di un periodo importantissimo. Il Napoli? La corsa la facciamo su noi stessi. Leao è felice di stare con noi: se continua così diventerà un campione. Non ha bisogno dei miei consigli, ma gli dico di restare perché vogliamo vincere ancora" SALERNITANA-MILAN 1-2 - LE PAGELLE Condividi

Una vittoria importante per continuare la rincorsa al Napoli: alla ripresa del campionato il Milan supera in trasferta la Salernitana e si porta a cinque punti dalla capolista. Può essere soddisfatto Stefano Pioli, che al termine del match dell'Arechi ha commentato la prova dei suoi: "È stata una bella partita - ha detto l'allenatore rossonero a Sky Sport -, ma ci sono state tante situazioni che avremmo potuto sviluppare meglio. Abbiamo iniziato bene, poi non abbiamo avuto la capacità o forse la qualità e la fortuna per chiudere prima i conti. Sapevamo di aver lavorato bene nonostante qualche amichevole sottotono, ho visto una squadra attenta e abbiamo fatto una bella partita. Ma questo è solo un piccolo passo prima di alcuni appuntamenti molto importanti".

"Le amichevoli ci hanno fatto riflettere. Il Napoli? La corsa è su noi stessi" Il 2-1 sulla Salernitana è ancora più importante soprattutto perché arrivato dopo una serie di prestazioni non troppo positive nelle amichevoli durante la sosta per i Mondiali: "Le esperienze negative ti fanno riflettere - ha proseguito Pioli -, l'ultima gara con il PSV non ci aveva soddisfatto e quindi avevamo bisogno di ripartire. Chiaro che il ritorno di alcuni giocatori di spessore ci ha dato qualcosa in più, ma non ho dubbi sulla qualità dei miei giocatori e sul fatto che possiamo affrontare al meglio ogni partita. Ora vogliamo crescere e migliorare facendo il maggior numero possibile di punti perché abbiamo le qualità per farlo. Siamo a 5 punti dal Napoli? La corsa non la possiamo fare sugli altri, ma su noi stessi. Oggi era importante ripartire bene: avevamo chiuso con una vittoria sulla Fiorentina, ripartiamo con un'altra vittoria e ora ci saranno otto settimane molto importanti in cui ci giocheremo tanto in tutte le competizioni, quindi tutti insieme dobbiamo fare un ottimo lavoro. Oggi abbiamo preso un gol che si poteva evitare, stiamo subendo troppo sui cross. Su questo dobbiamo migliorare".

"Leao resti qui, diventerà un campione" Inevitabile un pensiero su Leao, ancora una volta protagonista con il gol che ha aperto la partita e con una grandissima prestazione. In casa rossonera tiene sempre banco la questione legata al rinnovo del contratto dell'atraccante portoghese. " La cosa più importante è che in Leao vedo la felicità di stare con noi. Il suo percorso di crescita con noi non è terminato - ha chiarito Pioli - e io lo vedo solo positivo. Oggi ha fatto una grande partita, il suo atteggiamento deve essere sempre questo. Giocando così sarà presto un campione: ancora è un grandissimo giocatore con un grandissimo potenziale, ma oggi ha dimostrato che può essere davvero un campione. Non si è mai fermato, ha lavorato con e per la squadra. Siamo soddisfatti, lo è anche lui perché è un ragazzo disponibile e intelligente, non ha bisogno dei miei consigli ma è chiaro che io gli consiglio di stare con noi perché vogliamo continuare a crescere e a vincere qualcosa". Chiusura su De Ketelaere, partito ancora una volta dalla panchina: "Noi abbiamo tanti trequartisti forti, quindi in quella posizione siamo coperti. A me De Ketelaere oggi è piaciuto, credo che fisicamente stia meglio dopo aver passato un'estate tribolata. Il Mondiale lo ha aiutato anche dal punto di vista mentale, anche se ha giocato poco. Io sono convinto delle sue qualità, ha solo 20 anni e ha cambiato tutto nella sua vita, quindi ci vuole tempo. Noi lo sappiamo, è successo lo stesso con Tonali. Sicuramente è in crescita e ci darà presto delle soddisfazioni", ha concluso.

Nicola: "Troppi errori difensivi, in quello c'è da migliorare" Un po' di rammarico per Davide Nicola, conscio comunque del maggiore tasso tecnico degli avversari: "La squadra ha risposto bene dopo uno stop di oltre un mese e mezzo - ha detto l'allenatore della Salernitana a Sky Sport -, dallà metà campo in su abbiamo fatto bene ma senza dubbio hanno pesato i troppi errori difensivi. Dobbiamo lavorare e migliorare su questo aspetto, accettiamo la sconfitta. La nostra idea di gioco è chiara: non abbiamo problemi nella proposta, ci alziamo o abbassiamo in base a quello che è il nostro avversario. La squadra è stata costruita per creare gioco e deve esprimersi. Però a volte perdiamo aggressività e duelli individuali, in queste dinamiche possiamo e dobbiamo migliorare". Infine un giudizio su alcuni singoli: "Ochoa ha dimostrato tutto ciò che si dice di lui, ha grande personalità. Bonazzoli? Più o meno ha giocato quanto Dia e Piatek, quindi non capisco di cosa si parli".