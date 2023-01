Le probabili formazioni della 16^ giornata di A

Tutte le ultime sulle probabili formazioni della prima giornata del 2023. Spalletti con due ballottaggi in difesa. Inzaghi è senza Brozovic; davanti si va verso la coppa Lukaku-Dzeko. Mourinho ritrova Dybala dal primo minuto. Pioli deve decidere sulla trequarti così come Allegri deve fare sulla corsia destra. Sarri non rischia Luis Alberto. Occhio anche ai 'nuovi' titolari

Finalmente ci siamo. Mancano poche ore alla ripresa della Serie A dopo un lunghissimo letargo. Tifosi e fantallenatori non vedevano l'ora di rimettersi comodi in poltrona. Giornata particolare visto che ci saranno 10 gare in un giorno. Ottime notizie per quelli che devono risolvere dubbi di (fanta) formazione. Tra convocati ufficiali e parole dei mister, quanto a probabili formazioni, ci siamo