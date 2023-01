Dove vedere Roma-Bologna

Serie A

Manca sempre meno alla ripresa del campionato: come stanno le squadre di Serie A? Nella Juve Di Maria non convocato, contusione alla caviglia per l'argentino. Inzaghi perde una pedina importante per la sfida contro il Napoli: out Brozovic per una distrazione al soleo sinistro. In casa Milan per Ballo Touré, operato alla spalla, un mese di stop; per Rebic invece lesione all'adduttore della coscia sinistra, da rivalutare tra 7 giorni. Ecco la situazione infortuni squadra per squadra