Dove vedere Salernitana-Milan

I numeri di Salernitana e Milan

La Salernitana ha vinto solo una delle sei sfide contro il Milan in Serie A (un pari, 4 sconfitte): 4-3 il 6 giugno 1948, nell’unica occasione in cui ha realizzato più di due reti in un incontro nel massimo campionato contro i rossoneri. Il Milan ha segnato almeno due gol in ciascuna delle sei partite contro la Salernitana in Serie A: la formazione campana è quella che i rossoneri hanno affrontato più volte (sei) tra quelle contro cui hanno realizzato sempre più di una rete nel torneo. Il Milan ha ottenuto sei successi nelle ultime otto partite di Serie A, ma le due gare nel periodo che non ha vinto sono proprio le ultime due giocate in trasferta (un pareggio e una sconfitta). L’ultima volta in cui i rossoneri non hanno trovato i tre punti in più incontri esterni di fila nella competizione è stata nell’aprile 2019 (4). La Salernitana ha invece vinto tre delle ultime sei gare casalinghe di campionato (2 pareggi, una sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti 20 partite all’Arechi dal suo ritorno nella massima serie.