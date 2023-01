Chiellini: "Vialli sapeva toccarti il cuore"

Calcio in lutto

Dalle sue ex squadre ai giocatori della Nazionale, dall'estero al presidente FIGC Gravina: 'Vialli lascia un vuoto incolmabile, quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato'. Lunedì i funerali a Londra in forma privata, mentre sui campi durante il weekend sarà osservato un minuto di silenzio in sua memoria ADDIO A VIALLI, AVEVA 58 ANNI