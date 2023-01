Bruno: "Così andò l'incontro per portarlo a Sky"

Nel video Giovanni Bruno ricorda l'incontro a Londra per portare Gianluca Vialli nella squadra - che stava per nascere - di Sky Italia: "Pensavo di doverlo convincere, invece mi mise nella sala della televisione, dove guardai Sky Uk tutto il giorno. Non era maniaco, di più. Mi disse dobbiamo copiare bene gli inglesi. Poi una volta firmato il contratto esordì come uomo immagine e come uomo di contenuti all'interno degli studi e delle partite"

