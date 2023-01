La storia di Gianluca Vialli

Gli esordi con la Cremonese, poi le magiche stagioni alla Sampdoria, dove in coppia con Mancini fa sognare un popolo e porta uno scudetto. Con la Juventus vince quella Champions sfumata in blucerchiato a Wembley, al Chelsea da "apripista", finendo per collezionare trofei anche come allenatore. A Sky Sport si riscopre "talent" ironico e dalla raffinata capacità di analisi, prima di tornare in Nazionale, da dirigente, vincendo ancora insieme all'amico Mancio

