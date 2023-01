Calcio in lutto

Dalle sue ex squadre ai giocatori della Nazionale, dall'estero al presidente FIGC Gravina: 'Vialli lascia un vuoto incolmabile, quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato'. In sua memoria sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare in programma nel week end ADDIO A VIALLI, AVEVA 58 ANNI