Dopo il successo contro il Napoli capolista l'Inter vuole continuare l'inseguimento alla vetta. Contro il Monza Inzaghi sembra orientato a confermare la coppia Lukaku-Dzeko in attacco, con Lautaro ancora in panchina. Dumfries favorito su Darmian, possibile il rientro di De Vrij in difesa. Palladino orientato a schierare come unica punta Dany Mota, al momento in vantaggio su Petagna

