Una vittoria per Vialli. Le emozioni del pre partita, le parole di Pessotto, una marea di striscioni, bandiere, maglie. Tutti nel ricordo di uno straordinario campione. Con una (delle tantissime) dediche speciali che arriva da Federico Chiesa, assistman decisivo nell'1-0 con l'Udinese: "Questa vittoria è per Gianluca Vialli - ha detto subito dopo il match a DAZN -. E' stata una grandissima persona e io ho avuto la fortuna di incrociarlo nella mia vita, per quello che mi ha dato a livello umano. In tutti i periodi in Nazionale, e soprattutto all'Europeo, è stato un giocatore in più, scendeva in campo con noi. Le emozioni sono fortissime, ci sarebbe da parlarne per ore e ore del grande uomo che è stato. Questa vittoria è per lui".