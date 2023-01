In casa Juve si ferma ancora una volta Angel Di Maria, che aveva saltato la partita contro la Cremonese per un problema alla caviglia. Nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese, precisamente al 59', l'argentino si è rivolto verso la panchina e ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio. El Fideo, però, è rimasto ancora in campo per altri minuti, con Massimiliano Allegri che ha dato precedenza ad altri due cambi già pronti: Chiesa e Paredes in campo al posto di Miretti e Locatelli. Di Maria ha continuato a correre, stringendo i denti e facendo un lavoro di stretching, fino al 66', quando è stato sostituito da Milik. Resta da capire ora l'entità del suo fastidio, soprattutto in vista della prossima sfida contro il Napoli.