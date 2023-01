Tecnicamente non è corretto parlare di gol annullato perché, seppur per pochi istanti, il fischio dell'arbitro arriva prima del colpo di testa. A livello fattuale, tuttavia, l'Inter lamenta comunque un torto pesante nell'economia della partita e una classifica con 2 punti in meno rispetto a quella che sarebbe potuta essere. La rabbia nerazzurra nel 2-2 di Monza nasce a circa dieci minuti dal 90': Asllani batte una punizione tagliata dalla destra, Acerbi stacca e trova di testa la rete del possibile 3-1. L'arbitro Sacchi, però, ha fischiato un fallo poco prima della battuta a rete dell'ex difensore della Lazio. Il motivo è una possibile spinta ai danni di Pablo Marí, ma l'irregolarità non arriva da nessun giocatore di Inzaghi: il difensore spagnolo in realtà è solo inciampato sul compagno di squadra Izzo, dunque il gol sarebbe virtualmente regolare. Il fischio prematuro del direttore di gara implica la mancata possibilità di far ricorso al Var, dunque il punteggio resta sul 2-1 nerazzurro. Poi in pieno recupero arriva il pari sull'autorete di Dumfries.

Inzaghi: "Errore grave dopo cinque anni di Var, siamo arrabbiati"

Un 'quasi gol' che ha lasciato l'amaro in bocca anche all'allenatore: "Siamo molto arrabbiati perché c’è stato un errore dopo cinque anni di Var,è stato fischiato un fallo dove due giocatori del Monza inciampano tra di loro - ha commentato Inzaghi a Sky Sport -. Un errore grave, sommato al palo di Lautaro... sarebbe stato il 3-1, la partita l’avremmo vinta e ora invece stiamo a parlare di un pareggio che viene da un grave errore. Cinque anni che è stato inserito il Var, si aspetta, si vede. Probabilmente avremmo vinto la partita. In me e nella società c’è amarezza"