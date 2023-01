Dove vedere Juventus-Udinese

I numeri di Juventus-Udinese

Sono 96 i precedenti tra le due squadre: 65 le vittorie della Juventus, 18 i pareggi e 13 le gare vinte dai friulani in Serie A. L’Udinese ha perso 65 partite in Serie A contro la Juventus, più che contro ogni altra avversaria; in particolare, i friulani hanno trovato un solo successo nei 12 incroci in campionato contro i bianconeri con Massimiliano Allegri alla guida (3 pareggi, 8 sconfitte), 1-0 il 23 agosto 2015 allo Stadium. La Juventus ha vinto le ultime quattro gare casalinghe di Serie A senza subire gol e potrebbe trovare cinque successi interni di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta da marzo 2018. Arkadiusz Milik ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide contro l'Udinese in Serie A: solamente contro Parma e Verona l'attaccante polacco ha segnato in tre incontri consecutivi di Serie A - in totale sono tre le sue reti contro i friulani in cinque confronti.