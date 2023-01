Dove vedere Lazio-Empoli

I numeri di Lazio e Empoli

Lazio ed Empoli si incontrano per la 25^ volta in Serie A: il bilancio è di 14 vittorie per i biancocelesti, a fronte delle quattro ottenute dagli azzurri. Completano il quadro sei pareggi, incluso quello maturato nella sfida più recente del 6 gennaio 2021 (3-3). Solo una volta hanno chiuso in equilibrio due match di fila nel torneo: tra aprile e novembre 2006. La Lazio ha segnato 47 reti in 24 incroci contro l’Empoli in Serie A, una media 1,96 gol a partita, la più alta per i biancocelesti contro una singola avversaria affrontata almeno 20 volte nella competizione. L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha iniziato la sua carriera in Serie A nel 2014/15 alla guida dell’Empoli (8 vittorie, 18 pareggi, 12 sconfitte), mentre da ex è imbattuto contro i toscani nella competizione, grazie a quattro successi e due pareggi.