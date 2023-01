Sarri: "Problema di cilindrata mentale"

Mastica amaro Maurizio Sarri dopo il pareggio contro l'Empoli. La Lazio ha subito l'ennesima rimonta del suo campionato, proprio quando la partita sembrava in pugno: da 2-0 a 2-2, con il pari al 94° minuto di Marin. "È difficile da digerire e accettare, abbiamo commesso un'ingenuità e per ora lo facciamo troppo spesso" ha detto l'allenatore biancoceleste al termine del match. Secondo Sarri, l'ingenuità sta nel contropiede subito al minuto 83 che ha portato al gol di Caputo: "Abbiamo fatto una partita di alto livello, il 2-0 mi sembrava stretto - spiega - Abbiamo commesso un'ingenuità sul 2-1, lasciando solo due giocatori in copertura. Quello è stato il vero errore, poi c'è stata anche un po' di sfortuna perché pure sul 2-1 la squadra mi sembrava in controllo della partita. Lotito, come me e il direttore Tare, era dispiaciuto per il risultato finale, ma non deluso dalla prestazione dei ragazzi".