Serie A, il calendario del prossimo turno

Settimana importante per il campionato di Serie A prevede la 18^ giornata, penultima d’andata. È un turno che si giocherà su quattro giorni da venerdì 13 a lunedì 16 e che si aprirà proprio con il big match tra Napoli e Juventus in programma alle 20.45 nell’anticipo del venerdì. Sabato 14, altri tre match: si parte con il derby lombardo Cremonese-Monza alle 15, poi toccherà al Milan di scena a Lecce alle 18 per concludere con il match serale alle 20.45, in diretta su Sky, tra Inter e Verona a San Siro. Domenica 15 si riparte, ancora su Sky, con l’anticipo delle 12.30 tra Sassuolo e Lazio, si prosegue con due match alle 15: Torino-Spezia e Udinese-Bologna. Alle 18 è in programma Atalanta-Salernitana mentre alle 20.45, all’Olimpico, la Roma ospita la Fiorentina. La 18^ giornata si concluderà lunedì 16 gennaio alle 20.45 con il match, anche questo su Sky, tra Empoli e Sampdoria.