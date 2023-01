Il ministro dell'Interno ha parlato degli incidenti avvenuti domenica 8 gennaio, in un autogrill della A1, tra alcuni tifosi di Napoli e Roma. "Emaneremo direttive di particolare rigore", ha detto. "Darò istruzioni affinché si adottino provvedimenti improntati a criteri di massima precauzione". Sulla possibilità di vietare le trasferte ai tifosi: "In qualità di prefetto di Roma, ho preso provvedimenti interdittivi con alcune tifoserie. Siamo già al lavoro con il capo della Polizia" IL COMUNICATO DEL NAPOLI Condividi

"Mercoledì incontrerò al Viminale i vertici del calcio. Un incontro che già preludio a una prospettiva di rigore e serietà di questi fenomeni", queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo gli incidenti in autogrill sulla A1 tra ultrà del Napoli e della Roma che si dirigevano rispettivamente a Genova e a Milano per seguire le proprie squadre in trasferta. Lo stesso titolare del dicastero, sulla possibilità di vietare le trasferte ai tifosi, aggiunge: "L'attuale quadro normativo consente di adottare già dei provvedimenti restrittivi e io stesso, in qualità di prefetto di Roma, ho preso provvedimenti interdittivi con alcune tifoserie. Siamo già al lavoro con il capo della Polizia".

Piantedosi: "Emaneremo direttive di particolare rigore" Il ministro ha poi parlato dei provvedimenti che potrebbero essere presi dopo la guerriglia sulla A1: "Emaneremo direttive di particolare rigore. Darò istruzioni affinché si adottino provvedimenti: improntati a criteri di massima precauzione. Molto è stato fatto in questi anni, tanto p vero che sempre meno episodi si verificano negli stadi. Tanto è vero che si danno appuntamento in altri luoghi". E sulla possibilità del Daspo a vita dice: "Non so se giuridicamente si può parlare di Daspo a vita ma di sicuro posso assicurarvi che l'attuale sistema di norme consente di adottare provvedimenti adeguati".

Il punto sulle indagini e la ricostruzione Sarà la Procura di Arezzo ad un fascicolo di inchiesta in seguito agli scontri avvenuti proprio all’altezza della città toscana: "Aspettiamo un rapporto dettagliato dalla Questura: è in corso un lavoro lungo e complesso di indagine, perché si tratta di identificare il maggior numero possibile di persone" ha detto Roberto Rossi, procuratore capo di Arezzo. "È stato un atto folle che ha messo in serio pericolo l'incolumità dei viaggiatori e che ha bloccato una delle principali arterie di circolazione del nostro Paese. Contiamo di identificare i responsabili quanto prima e di chiamarli a rispondere in sede penale delle loro condotte e delle loro gravi azioni", ha concluso. Secondo le ricostruzioni della procura aretina, circa 350 tifosi del Napoli diretti a Genova si sono fermati, intorno all’una, presso l’area di servizio Badia al Pino in direzione nord. Successivamente, sono stati raggiunti da alcuni tifosi della Roma che viaggiavano nella stessa direzione. Da lì nasce una rappresaglia che ha bloccato l’autostrada per quasi un’ora, formando code di 15km.