La Cremonese ha vinto solo uno dei sei confronti in Serie A contro il Verona (3 pareggi, 2 sconfitte): il suo unico successo contro i veneti nel massimo campionato risale all’ottobre del 1991 (3-0 fuori casa). Nonostante il Verona sia imbattuto in casa contro la Cremonese in Serie A, l’unico successo interno dei veneti contro i lombardi risale al 24 marzo 1985 (3-0 con le reti di Di Gennaro, Elkjaer e Briegel), mentre i due incontri più recenti sono terminati in parità. Nonostante sia reduce da un pareggio nell’ultima gara di campionato, i l Verona subisce gol initerrottamente da 23 partite : l’unica volta che ha registrato una serie più lunga in Serie A di reti al passivo è stata nel 1997, quando è arrivato a 31. L a Cremonese non ha ancora vinto una partita in questo campionato: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo una formazione ha chiuso il girone d’andata senza vittorie (il Verona 2015/16, poi arrivato ultimo a fine campionato).

Dove vedere Verona-Cremonese in tv

La partita tra Verona e Cremonese, valida per la 17^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 9 gennaio alle 18.30 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.