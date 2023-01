Nessuna lesione muscolare per Barella e Calhanoglu. Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo dopo i controlli strumentali effettuati sui due centrocampisti usciti in anticipo dal campo nella gara con il Monza. Per i due si prospetta qualche giorni di lavoro differenziato. In dubbio la presenza col Verona, praticamente certo il recupero per la Supercoppa della prossima settimana contro il Milan

Buone notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu si sono sottoposti ad ulteriori controlli per valutare le loro condizioni fisiche dopo i problemi accusati nella trasferta di Monza: gli esami hanno evidenziato solo lievi risentimenti muscolari, scongiurando il rischio di lesioni per entrambi. I giocatori faranno due o tre giorni di lavoro individuale per poi tornare a disposizione di Inzaghi tra le gare contro il Verona e quella contro il Milan in Supercoppa Italiana