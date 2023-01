Allegri sorride: Chiesa torna al centro della Juve

Un anno dopo, la Chiesa torna al centro della Juventus. 9 gennaio 2022, l’infortunio all’Olimpico contro la Roma. 365 giorni dopo inizia una settimana importantissima per lui, per la Juve e la Serie A. Quella che porta alla sfida contro il Napoli, e Federico Chiesa ci arriva da ritrovato protagonista. Contro l’Udinese un ingresso in campo che vale una scossa. Un assist che vale più di metà del gol di Danilo. La sua quinta presenza post infortunio. La seconda consecutiva del 2023 tra Cremonese e Udinese. Ancora tutte partendo dalla panchina, in attesa di rivederlo titolare. Un countdown che è già iniziato…Venerdì la sfida verità nella corsa scudetto contro il Napoli, che resta anche l’ultima squadra a cui ha fatto un gol. Un anno e tre giorni fa. Era la scorsa epifania e grazie a questo gol la Juventus pareggiava il vantaggio di Mertens. Un anno dopo Chiesa è di nuovo protagonista. Allora con la 22 sulle spalle, oggi con il 7. Di nuovo al centro della Juventus in attesa di tutti gli altri. In attesa di tornare decisivo sottoporta come lo sono stati in rotazione i suoi compagni negli ultimi 8 successi. Un Chiesa recuperato al 100% può essere un fattore decisivo nella corsa scudetto. E' solo questione di tempo.