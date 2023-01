Ampia scelta, ma spazio ai titolarissimi. Potrebbe essere questo il diktat di Luciano Spalletti per il big match di venerdì sera contro la Juventus. Il Napoli avrà la chance di allungare a +10 sui bianconeri, motivo per cui l'allenatore valuterà al meglio le scelte di formazione nei prossimi giorni. Sono tutti a disposizione di Spalletti, compreso Kim Minjae che da tempo convive con qualche noia muscolare, ma dovrebbe gestirle. In difesa il dubbio riguarda la corsia di sinistra con Mathias Olivera e Mario Rui: soprattutto con avversari più fisici, spesso Spalletti ha preferito l'uruguaiano, ma Mario Rui è colui che ha fornito il maggior numero di assist. A centrocampo dovrebbe tornare Zielinski al posto di Elmas, mentre in attacco sarà ballottaggio tra Lozano e Politano.