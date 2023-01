L'infortunio al ginocchio sembra alle spalle per il centrocampista francese che ha svolto parte dell'allenamento mattutino con i compagni. Pogba non sarà a disposizione di Allegri per il big match di venerdì sera contro il Napoli, ma il ritorno in gruppo (anche se parziale) è una nuova tappa verso il rientro JUVENTUS, CHIESA TORNA PROTAGONISTA Condividi

La settimana di lavoro alla Continassa inizia con una buona notizia per la Juventus. Tra i giocatori in gruppo, infatti, c'era anche Paul Pogba che ha svolto parte dell'allenamento mattutino con il resto dei compagni, come testimoniato dal video pubblicato dalla Juventus sui social. Allegri non potrà contare su di lui nella trasferta di Napoli, ma è un segnale positivo sulla via del rientro. Una nuova tappa per il centrocampista francese che in stagione non ha giocato alcun match a causa dell'infortunio al ginocchio destro, operato a settembre.

Milik-Napoli, la sfida del cuore leggi anche La Juve riscatterà Milik: ha tempo fino ad aprile A Napoli i riflettori saranno puntati su Arkadiusz Milik che tornerà al "Maradona" da ex, 24 mesi dopo il suo addio. In totale quattro anni e mezzo in azzurro, con 122 presenze, 48 gol e una Coppa Italia vinta. Milik si è rivelato importante per la Juventus in molte gare (5 gol in campionato), vista anche l'assenza di Vlahovic, e Allegri farà affidamento su di lui per cercare di ridurre il gap di 7 punti dalla squadra di Spalletti.

Di Maria e quel gol al Napoli leggi anche Allegri sorride: Chiesa torna al centro della Juve Se starà bene, al Maradona giocherà dall'inizio anche Angel Di Maria. L'attaccante argentino ha già segnato in carriera contro il Napoli, un gol che cambiò le sorti degli azzurri nella Champions League 2018-2019. Era il 24 ottobre 2018, e il Psg affrontava il Napoli nella fase a gironi. Quel giorno Di Maria segnò il gol del 2-2 al 93° minuto: due punti persi per gli azzurri - allora allenati da Carlo Ancelotti - che risultarono fatali per la qualificazione agli ottavi di finale.