La sconfitta in Coppa Italia contro il Torino non ha fatto felice Stefano Pioli, che dopo la gara ha deciso di radunare la squadra a Milanello per passare la notte tutti insieme. Questa mattina, 12 gennaio, dopo la colazione, c'è stato un confronto interno con la squadra e poi i rossoneri hanno svolto l'allenamento in vista della gara di campionato con il Lecce. Dopo il pranzo, i calciatori sono tornati a casa per fare ritorno domattina al centro sportivo

MILAN-TORINO 0-1 dts: GLI HIGHLIGHTS