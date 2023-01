Spalletti: "Allegri si nasconde con il 4° posto"

L'allenatore azzurro risponde ad Allegri alla vigilia del big match del Maradona: "Per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per la vittoria dello scudetto e della Champions League"

Botta e risposta a distanza alla vigilia di Napoli-Juventus tra Allegri e Spalletti. Se da una parte l'allenatore bianconero ha definito la partita del "Maradona" più importante per gli azzurri, primi con 7 punti di vantaggio sulla Juve, dall'altra Spalletti ha rispedito al mittente le responsabilità: "Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da coprimario, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita - spiega l'allenatore del Napoli in conferenza stampa - Certi investimenti si ripagano solo giocando per la vittoria dello scudetto e della Champions League. È inutile indossare il cappello e la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la Juve".