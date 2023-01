E' Ismael Bennacer il primo dei calciatori a rinnovare con il Milan . Nella giornata di ieri, 12 gennaio, il club rossonero ha annunciato il prolungamento del contratto di Bennacer fino al 30 giugno 2027 . Il centrocampista algerino, approdato in al Milan dall'Empoli nell'estate del 2019, ha rilasciato un'intervista a Milan Tv dopo l'ufficialità del rinnovo: " Sono molto orgoglioso di continuare con il Milan . Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per il club, la società e i tifosi. Da quando sono arrivato, il percorso che stiamo facendo fa parte dei miei obiettivi , spero di fare ancora meglio con la squadra e personalmente".

Bennacer: "Tifosi del Milan straordinari, c'è feeling con loro"

Nel corso dell'intervista, Bennacer ha parlato anche del rapporto con i tifosi del Milan, soprattutto nelle partite casalinghe: "Mi ricordo la prima partita giocata a San Siro contro il Brescia, mi fa sempre un certo effetto giocare davanti ai nostri tifosi. Non mi sono ancora abituato all’atmosfera, sembra che ogni partita i tifosi facciano di più". Il centrocampista poi lancia un messaggio anche ai propri compagni: "Noi dobbiamo fare di tutto per loro perché sono molto importanti per noi. Sono molto contento perché sento che c’è qualcosa tra me e loro".