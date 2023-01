De Laurentiis: "Serata impossibile da dimenticare"

Una partita da impazzire per il Napoli. 5-1 nel big match contro la Juventus e un +10 in classifica che fa sognare i tifosi. Insieme a loro punta al massimo anche il presidente De Laurentiis che, come spesso accade, ha condiviso il suo pensiero sulla partita con un tweet sul proprio account ufficiale. "Estasiato da una squadra fantastica! Sarà impossibile dimenticare questa serata!!" ha scritto il patron del club.

Caroselli in città, festa grande a Napoli

"La capolista se ne va" è il coro che si è levato, invece, dalle curve del Maradona dopo la vittoria sulla Juventus. Dopo il trionfo nel big match della 18^ giornata, bandiere azzurre sono state sventolate fuori e dentro lo stadio, una grande festa in città che assume particolare valore per via della rivalità contro i bianconeri. Il pullman della squadra, scortato dalle forze dell'ordine, era già stato accompagnato da due ali di folla festante al suo ingresso nello stadio. La stessa folla si è poi moltiplicata all'uscita e allo stesso modo è aumentato il volume dei festeggiamenti. Non sono mancati, infine, caroselli lungo il lungomare cittadino e in molte strade.