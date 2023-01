Le partite di Serie A di oggi

Tre le partite del sabato di oggi 14 gennaio. Alle 15.00 scendono in campo Cremonese e Monza, alle 18.00 il Milan gioca in trasferta a Lecce e la giornata si chiude con la sfida fra Inter e Verona in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Sabato 14 gennaio le prime a scendere in campo sono Cremonese e Monza che alle 15.00 si affrontano per la prima volta in Serie A. Nel pomeriggio, alle 18.00, è la volta di Lecce-Milan, con i pugliesi che non battono in Milan dal 2006, solo due le partite vinte su 32 precedenti. La giornata si chiude poi alle 20.45 con la sfida Inter-Verona a San Siro, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.