Dove vedere Atalanta-Salernitana in tv

Sono solo quattro i precedenti in Serie A e l’ Atalanta rimasta finora imbattuta. I due incontri in casa dell'Atalanta sono finiti con un pareggio. Sono i 18 gol subiti dall'Atalanta in questo campionato. La Salernitana non ha mai vinto nelle ultime cinque partite. Gian Piero Gasperini ha sfidato sette volte Davide Nicola in Serie A, sempre sulla panchina dell’Atalanta – e non ha mai perso. L’unica vittoria che Davide Nicola ha ottenuto contro l’Atalanta in campionato è arrivata nel 2013, al loro primo confronto: 1-0 in casa quando era seulla panchina del Livorno nel novembre 2013.

Dove guardare Atalanta-Salernitana in tv

La partita tra Atalanta e Salernitana, valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 15 gennaio alle 18.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.