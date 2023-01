Il presidente Iervolino e la dirigenza stanno valutando il cambio in panchina dopo il pesante ko contro l'Atalanta. Due gli allenatori in corsa: sono Roberto D'Aversa, che ha già lavorato con diversi giocatori della rosa, ed Eusebio Di Francesco. "Esonero? Voci normali, io sono concentrato sul mio lavoro" ha commentato Nicola nel post partita

Gli otto gol subiti contro l'Atalanta potrebbero costare caro a Davide Nicola. L'allenatore della Salernitana, infatti, è a rischio esonero dopo la pesante sconfitta del Gewiss Stadium. Il presidente Iervolino, furioso per la prestazione offerta, sta valutando insieme alla dirigenza il cambio in panchina. Il ko di Bergamo, difatti, è l'apice di un momento particolarmente negativo. La Salernitana non vince dal 30 ottobre, quando conquistò i tre punti in casa della Lazio. Da quel giorno sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte. Ecco perché Nicola potrebbe pagarne le spese.