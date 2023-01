Momento difficile in casa Udinese. Dopo la sconfitta contro il Bologna il club friulano ha deciso di andare in ritiro. lo ha comunicato in diretta nel dopo partita ai microfoni di Sky Pereyra: Abbiamo deciso di andare in ritiro per tutta la settimana. Dobbiamo dirci qualcosa in faccia, perché abbiamo perso qualcosa. Non dobbiamo però fare drammi, dobbiamo solo darci una sveglia"

Stasera tutti a casa ma da martedì quando la squadra tornerà ad allenarsi si ritroverà in ritiro fino al prossimo appuntamento di campionato in programma domenica 22 alle 12.30 contro la Sampdoria. Lo ha annunciato ai microfoni di Sky Pereyra: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, il gol del 2-0 annullato poteva cambiare la partita. Colpa nostra, abbiamo perso. In settimana analizzeremo gli errori per cercare di non perdere più queste partite. Abbiamo deciso di andare in ritiro per tutta la settimana. Dobbiamo dirci qualcosa in faccia, perché abbiamo perso qualcosa. Non dobbiamo però fare drammi, dobbiamo solo darci una sveglia. Per noi saranno tutti finali, dobbiamo prepararci bene in settimana e dare qualcosa in più".