Lo sfogo di Lanna: "Troppi episodi contro di noi"

E' il presidente della Samp a parlare a fine gara dopo il ko di Empoli per commentare l'episodio che ha portato all'annullamento del gol di Colley al 97': "Gabbiadini cade e tocca con la mano per una spinta, casomai sarebbe stato fallo nostro. Siamo stanchi, è l'ennesimo episodio che ci penalizza, vogliamo capire cosa vogliono fare con noi, se hanno deciso di mandarci in B agiremo di conseguenza"

Al termine della gara persa contro l'Empoli con gol al 97' annullato a Colley che sarebbe valso il pari della Samp (fallo di mano di Gabbiadini decretato dopo 'on field review'), è il presidente della Sampdoria, Marco Lanna a presentarsi ai microfoni: "Oggi non parlerà nessuno, né i giocatori, né l'allenatore altrimenti andiamo incontro a squalifiche - dice - Vogliamo capire cosa vogliono fare con noi, se hanno deciso di mandarci in B, agiremo di conseguenza". Il riferimento è ovviamente al gol annullato a Colley, contestato dai blucerchiati: "Questo è l'ennesimo torto che subiamo, anche con il Napoli ci hanno dato contro un rigore che poi hanno sbagliato, noi non abbiamo mai avuto un rigore a favore, vogliamo capire cosa vogliono fare con noi". Nello specifico dell'episodio: "Mi sembra che l'arbitro abbia fischiato un fallo di mano quando Gabbiadini cade per una spinta, casomai era fallo a nostro favore, la decisione è rovesciata. Se subisco fallo e cado e tocco di mano obiettivamente non credo si possa punire il fallo di mano".

"Siamo in difficoltà ma non infieriscano ulteriormente" La Sampdoria sta vivendo un momento difficile anche da un punto di vista societario: "Sicuramente siamo in difficoltà ma se vogliono metterci ulteriormente in difficoltà ce lo dicano - spiega ancora - Siamo tutti molto arrabbiati, ci sono tanti episodi, ogni tanto bisogna denunciare queste cose, non penso a un disegno ma siamo tutti stanchi, perché tutti ci stiamo impegnando. Io ai ragazzi non posso dire nulla perché le gare d'inizio anno sono state buone, anche con il Napoli ce la siamo giocata fino a quando siamo rimasti in 11. Sono contento di loro e del mister però se il lavoro che fai viene vanificato da decisioni discutibili mi dispiace soprattutto per i ragazzi".