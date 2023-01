Si terrà il 27 marzo l'udienza preliminare per l'inchiesta Prisma sui conti della Juventus, che dovrà stabilire se il club bianconero (inteso come persona giuridica) e 12 indagati (Agnelli, Nedved, Paratici, Arrivabene, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi) andranno a processo. Lo riporta l'Ansa, secondo cui sarà il giudice Marco Picco a decidere per il rinvio a giudizio (decreto di rinvio a giudizio) o meno (sentenza di non luogo a procedere). La Procura di Torino contesta reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 cc), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc), manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs 58/1998) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.Lgs 74/2000). Due i filoni dell'inchiesta Prisma: quello sulle plusvalenze e quello sulla cosiddetta "manovra stipendi". Secondo l'accusa i giocatori della Juve avrebbero rinunciato a una sola mensalità e non a quattro, come annunciato dal club con un comunicato del marzo 2020, spostando i pagamenti in un secondo momento tramite scritture private. In questo modo, secondo gli inquirenti, sarebbero scaturite discrepanze nei bilanci del club per il triennio 2018-2020.