Serie A, il calendario del prossimo turno

Nel prossimo weekend si chiuderà il girone d'andata. Due big match in programma: domenica la Juventus ospita l'Atalanta, mentre martedì sera il Milan giocherà in casa della Lazio. In diretta su Sky Sport Fiorentina-Torino, Samp-Udinese e Inter-Empoli

Giro di boa in Serie A con l'ultima giornata del girone d'andata, in programma il prossimo weekend. Un turno spalmato su quattro giorni, da sabato fino a martedì quando il Milan (impegnato in settimana in Supercoppa con l'Inter) farà visita alla Lazio. L'altro match clou di giornata è Juventus-Atalanta che metterà in palio punti importanti per la lotta Champions League. Sabato toccherà al Napoli nel derby contro la Salernitana, mentre l'Inter ospiterà l'Empoli, in diretta su Sky Sport. Su Sky anche Fiorentina-Torino (sabato ore 20.45) e Samp-Udinese (domenica ore 12.30).