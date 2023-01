La pesantissima sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli deve essere lasciata alle spalle, adesso per la Juventus è tempo di pensare ai prossimi impegni. A partire dalla Coppa Italia , competizione nella quale i bianconeri esordiranno negli ottavi di finale giovedì 19 gennaio contro il Monza all'Allianz Stadium. E in vista del match contro gli uomini di Palladino la squadra di Massimiliano Allegri è tornata a lavorare alla Continassa , puntando su esercitazioni tecniche dedicate allo sviluppo della manovra e alla finalizzazione, oltre a un lavoro specifico sui reparti e sul possesso palla. Dalla seduta sono arrivate buone indicazioni per l'allenatore: Juan Cuadrado e Mattia De Scigilio , infatti, hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo . Il colombiano è reduce da un problema al ginocchio accusato a fine dicembre, mentre il terzino italiano ha riportato nel corso della stagione una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra . Il loro recupero è dunque da valutare, ma l'aver lavorato parzialmente in gruppo è già un buon segnale.

Pogba e Vlahovic tornano dopo l'Atalanta

Se da un lato si sono rivisti Cuadrado e De Sciglio, nella giornata di lunedì 16 gennaio era accaduto lo stesso per Paul Pogba e Dusan Vlahovic, che avevano svolto tutto l'allenamento con il resto del gruppo. I due big non saranno a disposizione né per la Coppa Italia contro il Monza, né per il prossimo match di campionato contro l'Atalanta, in programma domenica 22 gennaio alle 20:45. Il centrocampista francese e l'attaccante serbo torneranno dunque dopo la gara contro i nerazzurri, ma in ogni caso l'obiettivo di Allegri è quello di averli tirati a lucido per febbraio, quando la stagione della Juventus entrerà nel vivo con il campionato e l'Europa League.