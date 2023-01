Salernitana-D'Aversa: la situazione

Dopo l’ufficialità dell’esonero di Davide Nicola, sollevato dall’incarico dopo l’8 a 2 subito a Bergamo in casa dell’Atalanta, la società è al lavoro per ingaggiare il nuovo allenatore. In tal senso il primo nome della lista è quello di Roberto D’aversa ex allenatore di Parma e Sampdoria con cui attualmente è ancora legato contrattualmente fino al termine della stagione. I blucerchiati sono stati avvisati della trattativa in corso, ma ancora non c’è l’intesa. Continui i contatti per raggiungere l’accordo con l’allenatore che vorrebbe poter inserire una clausola di rinnovo in caso di salvezza. Curiosità: in queste ore è stato contattato anche l’entourage di Rafa Benitez, che però tramite intermediari ha fatto sapere di non voler prendere in considerazione questa ipotesi.