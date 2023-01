L'Assemblea degli azionisti della Juventus ha ratificato il nuovo Consiglio di Amministrazione del club. Il neo presidente Ferrero: "C'è grande emozione e orgoglio. Un pensiero di forte ringraziamento a chi mi ha preceduto. Insieme al Cda lavoreremo per costruire un futuro all'altezza del passato. Difenderemo il club con rigore ma senza arroganza". Il nuovo Ad Scanavino: "Obiettivi e ambizioni non cambiano"

"Grande emozione e grande orgoglio" - sono queste le prime parole del nuovo presidente bianconero, Gianluca Ferrero, nel giorno dell'Assemblea degli azionisti bianconera che ha ratificato il nuovo Consiglio di Amministrazione del club. "Un pensiero di forte ringraziamento a chi mi ha preceduto, con alcuni dei quali ho passato pezzi della mia vita. Grazie ad Andrea Agnelli che mi ha regalato questa bellissima maglia - dice alzando la numero 1 bianconera col suo nome scritto sopra -, che spero di onorare. Un primo pensiero ai tifosi che sono sempre stati la forza della squadra. Ho trovato i tifosi smarriti e preoccupati del futuro. La mia idea è dare il massimo, insieme al Cda lavoreremo per costruire un futuro all'altezza del passato, un passato che ha fatto della Juve la più forte società di calcio italiana. Ci aspettano delle sfide per le quali noi come Cda riteniamo di avere esperienza, competenza e determinazione, per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti, penale, sportiva e civile. Lo faremo con rigore e anche pacatezza, e senza arroganza. Abbiano sempre rispettato chi dovrà giudicarci. Ma vogliamo uguale rispetto per discutere nelle sedi competenti le motivazioni del nostro agire".