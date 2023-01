Durante il derby di Supercoppa, i palloni dei gol sono stati subito consegnati dall'arbitro Maresca al quarto uomo Chiffi e collocati all'interno di una teca. Tutti diventeranno dei premi per i tifosi, messi in palio da Socios, la piattaforma di fan token da anni attiva nel mondo del calcio

Nessun giocatore impegnato stasera in Supercoppa si porterà a casa il pallone del match. Spetterà ai tifosi. Durante la partita tra Inter e Milan, dopo i gol segnati da Dimarco e Dzeko, in entrambi i casi l'arbitro Maresca ha preso il pallone e lo ha dato al quarto uomo Chiffi per poi depositarlo all'interno di un'apposita teca.