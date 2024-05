Paolo Condò analizza l'esonero di Allegri: "Con questa notizia si chiude l'era di Andrea Agnelli: Allegri era tornato su sua richiesta, commettendo un errore. Ci sono pochissimi esempi nella storia del calcio di ritorni vincenti, sono spesso minestre riscaldate. Allegri non è riuscito ad andare avanti: è tornato per prendersi una rivincita, ma almeno in parte ha rovinato il bilancio complessivo del suo regno juventino, abbassando la sua media trofei con le ultime tre stagioni"

