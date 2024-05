La querelle tra la Juventus e Massimiliano Allegri non si concluderà col semplice, seppur molto duro, esonero dell'allenatore livornese: il club bianconero, infatti, porterà avanti l'iter per arrivare a un licenziamento per giusta causa in relazione ai comportamenti tenuti dall'allenatore durante e dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta. La società è particolarmente infastidita da tutto quanto ha visto nei folli momenti dell'Olimpico: dall'aggressione verbale alla terna arbitrale, alla spiacevole vicenda delle minacce nei confronti del direttore di Tuttosport Vaciago, poi ricomposta nella giornata di oggi anche grazie all'intervento della stessa dirigenza che ha contattato l'editore, e soprattutto il brutto e palese gesto nei confronti di Giuntoli, invitato ad allontanarsi dal gruppo nel momento dei festeggiamenti in campo per la conquista della Coppa Italia. Il licenziamento per giusta causa, al contrario dell'esonero, porterebbero oltre a una possibile sanzione anche all'annullamento del contratto in essere di Allegri, legato alla Juve fino al 30 giugno del 2025, che dunque non percepirebbe i 7 milioni netti di stipendio che ancora gli spetterebbero in caso di semplice esonero. L'ipotesi più probabile, alla fine, è che per accorciare i tempi e chiudere subito la vicenda si possa andare verso una transazione.

