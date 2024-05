E' stata un giornata importante in casa Juventus con il club bianconero che ha ufficializzato l'esonero di Massimiliano Allegri dopo quanto successo durante e dopo la finale di Coppa Italia: "Comportamenti non compatibili con i valori del club", si legge nel comunicato . Al suo posto Paolo Montero, ma l'annuncio arriverà solo domani (dopo che avrà scontato una squalifica con l'U19, in campo questo sabato a Frosinone). Questa decisione ha suscitato già le prime reazioni e alcuni giocatori della Juventus hanno deciso di salutare Allegri sui social. Spicca il messaggio di Adrien Rabiot. "Sarai ricordato come uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo": così il centrocampista bianconero ha voluto salutare l'ormai ex allenatore della Juve Massimiliano Allegri su Instagram.