Nuovi controlli al polpaccio infortunato per Mike Maignan che, fa sapere il Milan, hanno mostrato una soddisfacente evoluzione del processo di guarigione con il trattamento conservativo. Il portiere francese continuerà il programma di cure e ha in testa un obiettivo: tornare tra i pali per l'andata degli ottavi di Champions League con il Tottenham in programma il 14 febbraio

Spiragli di luce per Mike Maignan. Il portiere francese, assente da inizio ottobre dopo la lesione del muscolo gemello mediale della gamba sinistra rimediata con la nazionale francese, è stato sottoposto a nuovi accertamenti programmati. Esami che hanno evidenziato, fa sapere il Milan, una soddisfacente evoluzione del processo di guarigione con il trattamento conservativo. Il portierre proseguirà il programma di cure e lavoro atletico propedeutico al rientro in campo. La speranza del numero uno rossonero (e di tutti i tifosi) è di tornare tra i pali il 14 febbraio. Non è una data qualsiasi: quella sera la squadra di Pioli scenderà in campo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. E Maignan non vuole assolutamente mancare.