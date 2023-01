La Corte di Appello federale della Figc ha accolto la richiesta della Procura di riaprire il processo plusvalenze. Sanzionata la Juventus: 15 punti di penalizzazione per il club bianconero da scontare nella stagione corrente. Ecco quindi come cambia la classifica, in attesa dell'eventuale ricorso del club bianconero:

Napoli 47 Milan 38 Inter 37 Lazio 34 Atalanta 34 Roma 34 Udinese 25 Torino 23 Fiorentina 23 Juventus 22 Bologna 22 Empoli 22 Monza 21 Lecce 20 Spezia 18 Salernitana 18 Sassuolo 16 Verona 9 Sampdoria 9 Cremonese 7