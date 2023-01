Serie A

Ore calde tra campo e mercato per Nicolò Zaniolo che non sarà convocato per la partita contro lo Spezia. Napoli senza Kvaratskhelia per la partita con la Salernitana: il georgiano, che aveva già saltato la gara di Coppa Italia, è ancora alle prese con l'influenza e non è convocato. Intanto dopo Koopmeiners (squalificato) e Zappacosta (out 3-4 settimane) l'Atalanta rischia di perdere anche Zapata per la Juve, che sarà priva di Rabiot. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra