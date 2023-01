Le parole dell'allenatore del Napoli alla vigilia della sfida di campionato contro la Salernitana: "Ci aspetta un campo caldo, dobbiamo dare il 100%". E sul suo futuro: "Si ragionerà nei tempi corretti. Ora ci interessa solo arrivare come vogliamo in fondo a questa stagione" CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Napoli torna a pensare al campionato e al derby contro la Salernitana in programma il 21 gennaio alle 18. Un match al quale non prenderà parte Kvaratskhelia, fermato dall'influenza, come annunciato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia: "Non partirà per la trasferta di Salerno. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi". L'allenatore del Napoli ha già archiviato la delusione in Coppa: "Non ci ha fatto piacere, c’è stato chi non sentiva sua la partita, ma non ci sono strascichi di nessun tipo e mi aspetto la reazione corretta che deve esserci per una squadra che va a giocare in un campo difficile, caldo. Ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l'ora di scendere in campo".

"Dispiace non avere i tifosi al nostro fianco" Il Napoli non avrà i tifosi in trasferta per i prossimi due mesi (dopo gli scontri sull'A1 con i sostenitori della Roma). "Siamo in un momento storico importante, tutti sono importanti: figuriamoci i nostri tifosi, proprio per questo non si deve ragionare così. E' per la storia della città che dobbiamo comportarci in un certo modo, se si fa casino e si prende il calcio per fare casino poi bisogna subirne le conseguenze. Non lo so se è giusta la punizione, non so le regole, mi occupo di altro, ma so che mi dispiace non averli al nostro fianco. Dobbiamo dare tutto per lei, tutto per questa città, tutto per questa maglia".

"Ci aspetta una gara dura in uno stadio caldo" Spalletti si è poi concentrato sugli avversari. "La partita avrà duemila difficoltà. Sarà una gara dura, in uno stadio caldo, ma nel nostro percorso non possiamo scegliere che tipo di gara affrontare. Affrontiamo ciò che ci viene presentato, mentalmente dovremo essere pronti alla determinazione dell'avversario. Dovremo mettere in campo le nostre armi e dare sempre il 100%". In seguito all'eliminazione in Coppa Italia il Napoli avrà un calendario meno fitto. "Nessuna sconfitta dà vantaggi, tanto meno un'eliminazione, poi è chiaro che per dargli il verso che ci può far comodo si pensa a meno partite. In alcuni contesti nella Coppa Italia è fondamentale esserci... noi abbiamo una rosa per affrontare più competizioni, perciò si è scelto così, facendo giocare chi ha giocato meno e per questo mi dispiace. La soluzione nelle sconfitte e nelle vittorie è la stessa, allenarsi con serietà sempre al massimo". L'allenatore del Napoli è concentrato solo sulla stagione: "Il contratto? Si ragionerà nei tempi corretti. Ora ci interessa solo arrivare come vogliamo arrivare".

"Raspadori può fare la differenza" L'allenatore del Napoli ha parlato anche dei singoli. "Lobotka sta benissimo, va al massimo in allenamento e dimostra sempre grande disponibilità. Raspadori è stato sfortunato con la Cremonese, ha grandissime qualità e può fare la differenza. Elmas? Lui è uno che sta facendo vedere il suo valore, giocando più spesso è più facile, è uno che mette sempre tutto in campo. Sarà sicuramente dalla partita, merita di giocare in questo momento". Infine su Osimhen: "Bravissimo ragazzo, bella persona: avrà un futuro importantissimo".