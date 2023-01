Lazio con il fiato sospeso per Immobile che rischia di saltare la sfida contro il Milan. In Juventus-Atalanta mancherà Koopmeiners. Emergenza in mediana per il Torino. Allegri non corre troppo sul fronte Vlahovic-Pogba. Sospiro di sollievo per Politano. Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra