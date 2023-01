Juve-Atalanta e la cronaca di una vigilia anomala

Doveva essere uno scontro diretto per un posto in Champions League e invece per la Juventus sarà una partita per guadagnare il settimo posto in classifica dopo la penalizzazione di 15 punti. La dirigenza, dal presidente Ferrero all'amministratore delegato Scannavino, ora puntano anche sul concetto di compattezza. Contro i bergamaschi, intanto, Allegri recupera Cuadrado

JUVE, CASO PLUSVALENZE: TUTTE LE NEWS - LA CLASSIFICA DI A