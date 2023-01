Alla vigilia della partita contro l'Atalanta il nuovo ad della Juventus, Maurizio Scanavino, è tornato a parlare del caso plusvalenze e della penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla Juventus: "Sosterremo con grande forza la nostra difesa, ma con rispetto e nelle sedi opportune, riteniamo la sentenza ingiusta ed iniqua - spiega - Aspettiamo le motivazioni. Faremo appello al Coni per sostenere le nostre posizioni, solide e chiare e già accettate nel percorso ordinario. Continueremo su questo percorso. Che la penalizzazione sia ingiusta non lo riteniamo solo noi e i nostri tifosi. Ringrazio i tifosi di altre squadre, chi lavora nel calcio e altri personaggi che hanno compreso l'esagerazione di queste decisioni. La giustizia federale può comportarsi in modo sommario e ingiusto, e questo crea preoccupazione".