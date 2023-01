In attesa di scendere in campo all’Olimpico contro la Lazio, la squadra di Pioli si ritrova in allenamento .Torna regolarmente in gruppo Rade Krunic, restano in quattro gli indisponibili: Maignan, Ballo Touré, Ibrahimovic e Florenzi. Possibili novità tattiche con un 4-3-3 al posto del classico 4-3-2-1, non è escluso un turno di riposo per Giroud, insidiato da Origi nel ruolo di punta centrale

Il Milan si ritrova dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli: lo scorso anno la trasferta di Roma contro la Lazio è stata la partita decisiva per lo Scudetto, i rossoneri si augurano che quest’anno possa essere il match della rinascita visto il momento negativo con l’eliminazione in Coppa Italia e la sconfitta contro l’Inter nella finale di Supercoppa italiana. Intanto Rade Krunic, out dallo scorso 20 dicembre, è tornato a lavorare con il gruppo, restano indisponibili in quattro: Maignan, Ballo Touré, Ibrahimovic e Florenzi. Lo svedese e l’ex Roma dovrebbero rientrare nel giro di un paio di settimane, mentre il portiere francese proverà a recuperare per l’andata degli ottavi di finale contro il Tottenham prevista per il 14 febbraio a San Siro.

Possibili novità tattiche

Milan partirà per Roma lunedì pomeriggio, cambiando un po’ le abitudini del post lockdown quando la squadra anche per trasferte lunghe come Roma o Napoli si muoveva in giornata. Nei prossimi allenamenti si capirà anche se ci saranno novità dal punto di vista tattico ovvero se Pioli confermerà il classico 4-2-3-1 o se proverà il 4-3-3 con un centrocampista in più che darebbe più supporto alla manovra e densità in avanti. Non si escludono neppure cambi in attacco con Origi che potrebbe far rifiatare Giroud. Totalmente recuperato anche Rebic.