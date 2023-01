Dove vedere Sampdoria-Udinese in tv

I numeri di Sampdoria e Udinese

Sono 82 i confronti in Serie A tra le due squadre: 35 le vittorie della Samp, 24 i pareggi e 23 le gare vinte dall'Udinese. La Sampdoria è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette sfide contro l’Udinese in campionato (5 vittorie, un pareggio), perdendo tuttavia quella più recente il 5 marzo scorso alla Dacia Arena; i friulani potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i blucerchiati in Serie A per la prima volta da maggio 2013 (tre in quel caso). L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte contro la Sampdoria (7 pareggi, 9 sconfitte): 0-2 il 10 dicembre 2012 con Francesco Guidolin allenatore, grazie alle reti di Danilo e Di Natale. La Sampdoria (nove) è una delle tre formazioni con meno di 10 punti in questo campionato, insieme a Verona (nove) e Cremonese (sette); da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) solo uno dei sei club che ha chiuso il girone d’andata con meno di 10 punti ha evitato la retrocessione: il Crotone nel 2016/17 (nove punti dopo 19 gare). L’Udinese ha invece guadagnato 25 punti in questo campionato in 18 match, nelle precedenti nove stagioni di Serie A solo nel 2017/18 ha chiuso il girone d’andata con più punti (28 in quel caso).